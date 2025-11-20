رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان از دستگیری یک خانم به اتهام کلاهبرداری در بازار خرید و فروش ارز به ارزش ۱۶ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سیروس دریکوند روز پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی شکایت چهار شهروند مبنی بر کلاهبرداری از طریق وعده تامین دلار با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی با اشاره به متواری بودن و تحت تعقیب قرار داشتن این کلاهبردار حرفه‌ای، بیان داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی مناسب، سرانجام موفق به شناسایی مخفیگاه این فرد در شهرستان اهواز شدند.

سرهنگ دریکوند تصریح کرد: کارآگاهان پلیس این کلاهبردار متواری را که دارای چندین فقره سابقه کلاهبرداری بود، دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: متهم در تحقیقات تخصصی و فنی کارآگاهان به کلاهبرداری ۱۶ میلیاردی در پوشش وعده تامین دلار با نرخ پایین‌تر از بازار آزاد از چهار شهروند در سطح شهرستان اهواز اعتراف کرد.

سرهنگ دریکوند می‌گوید: متهم دستگیر شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده و معرفی به دستگاه قضائی، با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.