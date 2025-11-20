پخش زنده
امروز با میزبانی شیراز در بیست و پنجمین دوره سلسله رویدادهای ملی تا ثریا این رویداد به ایستگاه پایانی رسید .
مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه فجر استان فارس با بیان اینکه رویداد ملی تا ثریا در بخشهای مختلف و در ۸ محور با موضوع گردشگری ارزش گذار کار خود را از ابتدای امسال در استان فارس کلید زده است گفت : در این رویداد نزدیک به ۹۰ کسب و کار فناور شرکت کردند که بیش از ۲۵ طرح مورد ارزیابی قرار گرفت و ۱۰ طرح به عنوان طرحهای برتر انتخاب شد .
میکائیلی گفت : طرحهای ارائه شده در رویداد ملی تا ثریا برای اجرایی شدن از طریق دستگاههای مختلف حمایت مالی میشوند .
وی گفت : سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه فجر استان فارس برای عملیاتی شدن طرحهای برتر در ۸ استان نزدیک به دو همت اعتبار اختصاص داده است و بنیاد برکت کشور هم از ۴ میلیارد تومان تا سقف ۲۰ میلیارد تومان، بسته به نوع طرحها از آنها حمایت مالی میکند .
نایینی دبیر شورای سیاست گذاری رویداد ملی تا ثریا هم گفت : از بین ۱۰ طرح برتر سه طرح به عنوان طرح برگزیده انتخاب شد که علاوه بر حمایت مالی به اقتصاد دانش بنیان و صنعت گردشگری کشور متصل خواهند شد و فعالیت خود را آغاز میکنند
استان فارس با دارابودن هفت و نیم درصد از جاذبههای گردشگری کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده و محل اتصال فرهنگ تمدن دین هنر و حماسه است