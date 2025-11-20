به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر اردوی جهادی «حنان» گفت: این اردو در راستای ارائه خدمات سلامت محور و پیشگیرانه به ویژه برای بانوان با حضور ۲۰ دندان پزشک، پزشک عمومی و ماما برگزار شد.

محدثه شکری پور افزود: در این اردو به ۵۰ نفر در زمینه دندان پزشکی، مامایی و غربالگری بیماری‌های سرطان خدمات رایگان ارائه شد.

او تصریح کرد: این اقدام نیکوکارانه و سلامت محور با همکاری مشترک ستاد اجرایی فرمان امام، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان و انجمن علمی مامایی استان همدان اجرا شد.