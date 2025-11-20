افتتاح کارخانه فولاد در منطقه آزاد ارس
با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیئت همراه در آذربایجان شرقی کارخانه فولاد در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در ادامه سفر یک روزه سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیئت همراه به استان آذربایجان شرقی کارخانه فولاد در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.
گفتنی است این کارخانه تولید کننده انواع تسمههای فولادی، آلیاژی و انواع اسپانیولت و یراق آلات مربوط به درب و پنجرههای یو پی وی سی است.
گفتنی است سفر وزیر اقتصاد به آذربایجان شرقی یک گام عملی در راستای تشکیل ستاد توسعه منطقهای در این استان است. پیش از این در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد ۸ درصدی در سطح استانها با تمرکز بر تولید و سرمایهگذاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستادهای توسعه منطقهای خبر داده و آن را گامی کلیدی برای شناسایی سریع چالشهای اقتصادی هر منطقه، طراحی پروژههای توسعهای، تامین مالی، رفع موانع و کسب مجوزهای لازم دانست.
این ستادها، با تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی، هر منطقه را متولی پیگیری موضوعات ملی خاص مانند مولدسازی داراییها یا توسعه مناطق آزاد با رویکرد صادراتمحور قرار میدهند و با همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس و بخش خصوصی، موانع محلی را به سطوح تصمیمگیری بالاتر ارجاع میدهند.