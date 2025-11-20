رئیس سازمان نظام پرستاری کشور گفت: سالانه ۵ هزار نیروی پرستار به علت بازنشستگی و ترک خدمت از بیمارستان‌های کشور خارج می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد نجاتیان روز پنجشنبه در چهارمین نشست مجمع پرستاران شمال خوزستان در سالن جلسات بیمه سلامت دزفول اظهار داشت: استان خوزستان پس از جنگ تحمیلی با وجود پتانسیل‌های فراوان با مشکلات زیادی در حوزه‌های مختلف رو‌به‌رو شد.

وی بیان کرد: خوزستان یکی از استان‌هایی است که کمترین نسبت پرستار به تخت در کشور را دارد، این موضوع بر حفظ سلامت مردم خدشه وارد می‌کند و باید تاب آوری پرستاران افزایش یابد.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور افزود: جنگ ۱۲ روزه نشان داد وجود برخی نیرو‌ها برای کشور نیاز ضروری است؛ در شرایط جنگی که همه شهر خالی شد چراغ بیمارستان‌ها روشن بود و پرستاران مرخصی‌ها را لغو و به ارائه خدمت پرداختند.

نجاتیان تصریح کرد: حال پرستاران کشور برای ارائه خدمات پرستاری خوب نیست؛ این مشکل در برخی نقاط مانند خوزستان ۲ برابر است.

تعداد پرستار به ازای تخت بیمارستانی در خوزستان ۰.۶ است

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به کمبود پرستار در کشور به ویژه استان خوزستان گفت: تعداد پرستار در کشور به ازای هر تخت بیمارستانی، ۰.۹ است این در حالی است که این میزان در استان خوزستان ۰.۶ است.

وی تاکید کرد: در دنیا به ازای هر تخت بیمارستانی، ۲.۵ پرستار فعال است ولی در کشور ما تعداد پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی ۰.۹ است.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با بیان اینکه این میزان در برخی شهر‌های خوزستان به ۰.۴ نیز می‌رسد اظهارکرد: باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

نجاتیان گفت: سازمان نظام پرستاری برای کمک به مجموعه حاکمیت جهت حل مشکلات پرستاران در حال فعالیت است در همه دوره‌ها از حمایت مقام معظم رهبری برخوردار بوده است.

نجاتیان به کمبود حدود ۱۰۰ هزار نیروی پرستار در کشور اشاره و بیان کرد: اگر سالانه ۱۵ هزار نیروی پرستار تربیت و جذب شود مشکل کمبود پرستار رفع خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۶۰ هزار پرستار در کشور مشغول به خدمت هستند که نگهداشت این نیرو‌ها بسیار سخت و دارای اهمیت است.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور خاطرنشان کرد: افزایش ۵۰ درصدی تعرفه کارانه پرستاری توسط وزیر بهداشت پیشنهاد شده که امیدواریم محقق شود.

وی در خصوص بازنشستگی پیش از موعد پرستاران نیز گفت: طبق قانون، پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود ولی سازمان تامین اجتماعی زیر بار نمی‌رود این در حالی است که برخی از پرستاران به علت فشار کار با داشتن ۱۵ سال سابقه خدمت، دچار مشکلات جسمی و روانی زیادی شده‌اند.

نجاتیان متوسط معوقات پرستاران کشور را حدود هفت ماه دانست و بیان کرد: سال گذشته رئیس جمهور افزایش ۲.۷ درصدی اضافه کار پرستاران را ابلاغ کرد که اقدام خوبی بود.