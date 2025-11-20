رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی اهواز گفت: مقاومت میکروبی یک تهدید جهانی برای سلامت عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرزاد ناطق‌زاده با اشاره به هفته جهانی آگاه‌سازی دارو‌های ضدمیکروبی از ۲۷ آبان تا ۳ آذرماه، گفت: هدف از برگزاری این هفته ارتقاء سطح آگاهی عمومی در خصوص دارو‌های ضدمیکروبی و پدیده حیاتی مقاومت در برابر دارو‌های ضد میکروبی است.

وی در ادامه با بیان اینکه ما همچنین در پی تشویق و ترویج بهترین شیوه‌ها و راهکار‌ها در میان عموم مردم، کارکنان بهداشتی و سیاست‌گذاران هستیم تا از گسترش بیشتر این پدیده جلوگیری به عمل آید. افزود: با وجود اینکه مقاومت میکروبی یک تهدید برای سلامت عمومی و مشکلی جهانی محسوب می‌شود، متأسفانه بسیاری از افراد جامعه از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

ناطق‌زاده اظهار داشت: افزایش آگاهی و تغییر رفتار در استفاده از دارو‌های ضدمیکروبی یک گام ضروری برای مهار این بحران جهانی است.

رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی اهواز با اشاره به گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO)، بر فوریت بحران مقاومت میکروبی تأکید کرد و گفت: این پدیده دیگر تهدیدی برای آینده نیست، بلکه چالشی جدی و کنونی است.

وی با ارائه گزارشی از وضعیت مقاومت میکروبی، گفت: سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۴ با انتشار اولین گزارش خود در این زمینه، اعلام کرد مقاومت میکروبی دیگر یک تهدید دوردست نیست.

ناطق زاده در ادامه افزود: «سازمان جهانی بهداشت صراحتاً اعلام کرد: مقاومت میکروبی دیگر تهدیدی برای آینده نیست، بلکه هم اکنون در سراسر جهان تهدیدی جدی برای درمان عفونت‌های شایع در سطح جامعه و بیمارستان‌ها محسوب می‌شود.

رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع‌رسانی معاونت غذا و داروی اهواز هشدار داد: کوتاهی در اقدامات هماهنگ و فوری می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: بدون اقدام فوری و هماهنگ، جهان به دوران پیش از آنتی‌بیوتیک‌ها بر می‌گردد؛ دورانی که در آن عفونت‌های رایج بار دیگر کشنده خواهند شد.

رئیس اداره تحقیق و توسعه، آموزش مردمی و اطلاع رسانی با تاکید بر اهمیت اقدام فوری در برابر مقاومت میکروبی، هشدار داد: در صورت عدم مداخله مناسب، تعداد مرگ‌های سالانه منتسب به این پدیده تا سال ۲۰۵۰ به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.

وی با استناد به نتایج یک مطالعه جهانی در مورد بار مقاومت میکروبی، تاکید کرد: مطالعه جهانی در سال ۲۰۱۹ نشان داد که طی این سال ۲۷.۱ میلیون مورد مرگ منتسب و ۹۵.۴ میلیون مورد مرگ مرتبط با مقاومت به دارو‌های ضد میکروبی در جهان رخ داده است.

این دکتر داروساز در پایان افزود: مقاومت میکروبی در حال حاضر به عنوان یکی از ۱۰ تهدید اول سلامت بشر شناخته می‌شود. همچنین با گسترش این مقاومت، روند درمان بیماری‌ها نه تنها طولانی‌تر و پیچیده‌تر شده، بلکه مراجعات بیماران به پزشک و مدت زمان حضور آنها در بیمارستان نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس اداره تحقیق و توسعه تصریح کرد: عواقب این پدیده تنها متوجه بیماران نیست، بلکه افراد سالم نیز آسیب خواهند دید. وی توضیح داد: باکتری‌های مقاوم، به سرعت بین اعضای خانواده، همکاران و همکلاسی‌های فرد گسترش یافته و سلامت جامعه را با انواع مقاوم‌تر میکروب، که درمان آنها دشوار و هزینه‌بر است، تهدید خواهد کرد.

ناطق زاده با بیان اینکه یکی از دارو‌هایی که مصرف بی‌رویه آن در سال‌های اخیر به طور مشخص باعث پیدایش انواع باکتری‌های مقاوم شده، «پنی سیلین» عنوان شد. گفت: در همین راستا، شعار امسال هفته مقاومت میکروبی اقدام فوری، حفاظت از امروز، تضمین آینده تعیین شده است.

وی پرهیز از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها و همچنین عدم اصرار به پزشک برای تجویز این دارو‌ها را به عنوان مهم‌ترین راهکار‌های مردمی برای جلوگیری از بروز و گسترش مقاومت میکروبی برشمرد.