به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید امیر صفوی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت بالفعل‌سازی ظرفیت‌های گسترده کیش و جبران عقب‌ماندگی‌ها با سرمایه‌گذاری هدفمند، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه بخش‌ها تأکید کرد.

او افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور را در شانزدهم آبان ۱۴۰۲ ابلاغ کردند و این مهم، بر اهمیت توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دریا و نقش‌آفرینی دستگاه‌های مختلف کشور در این مسیر تأکید دارد.

سیدامیر صفوی با بیان اینکه بخش مهمی از اقتصاد دریامحور به جزایر کشور و به‌ویژه کیش مرتبط است، افزود: کیش به‌عنوان شاخص‌ترین جزیره ایران از توانمندی‌های گسترده‌ای در حوزه‌های گوناگون از جمله گردشگری سلامت، گردشگری صنعتی، گردشگری فناوری، شیلات و بهره‌برداری از منابع زیرسطحی برخوردار است، اما این توانمندی‌ها بالقوه‌ هستند و برای بالفعل شدن، نیازمند سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی بلندمدت و همراهی تمامی بخش‌ها هستند.

کارشناس اقتصادی با اشاره به جایگاه مهم اقتصاد دریا در تجارت جهانی، گفت: اکنون حجم اقتصاد دریایی در جهان حدود دو تریلیون دلار برآورد می‌شود و بیش از ۹۰ درصد جابه‌جایی کالا در دنیا از مسیر دریا انجام می شود.

صفوی خاطرنشان کرد: کشور‌های منطقه نیز در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند و برای جبران فاصله ایجادشده باید کوشش دوچندان داشت.

کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً اداری و آیین‌نامه‌ای در حوزه اقتصاد دریامحور گفت: موفقیت همواره پشت دیوار خطرپذیری است و برای پیشرفت، باید پذیرای خطر باشیم و طرح‌های نوآورانه را به اجرا بگذاریم.

صفوی گفت: هر بخش دولتی، خصوصی و نیمه‌خصوصی باید بیش از گذشته وارد میدان شود تا عقب‌ماندگی‌ها جبران شوند.

او ابراز امیدواری کرد در سال‌های آینده و با همیاری مسئولان، ظرفیت‌های کیش عملی شکوفا شود و این جزیره به جایگاه شایسته خود دست یابد.