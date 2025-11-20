پخش زنده
کارشناس اقتصادی، گفت: اجرای طرحهای نوآورانه برای توسعه اقتصاد دریامحور در کیش ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید امیر صفوی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت بالفعلسازی ظرفیتهای گسترده کیش و جبران عقبماندگیها با سرمایهگذاری هدفمند، برنامهریزی دقیق و همکاری همه بخشها تأکید کرد.
او افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی اقتصاد دریامحور را در شانزدهم آبان ۱۴۰۲ ابلاغ کردند و این مهم، بر اهمیت توسعه فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر دریا و نقشآفرینی دستگاههای مختلف کشور در این مسیر تأکید دارد.
سیدامیر صفوی با بیان اینکه بخش مهمی از اقتصاد دریامحور به جزایر کشور و بهویژه کیش مرتبط است، افزود: کیش بهعنوان شاخصترین جزیره ایران از توانمندیهای گستردهای در حوزههای گوناگون از جمله گردشگری سلامت، گردشگری صنعتی، گردشگری فناوری، شیلات و بهرهبرداری از منابع زیرسطحی برخوردار است، اما این توانمندیها بالقوه هستند و برای بالفعل شدن، نیازمند سرمایهگذاری، برنامهریزی بلندمدت و همراهی تمامی بخشها هستند.
کارشناس اقتصادی با اشاره به جایگاه مهم اقتصاد دریا در تجارت جهانی، گفت: اکنون حجم اقتصاد دریایی در جهان حدود دو تریلیون دلار برآورد میشود و بیش از ۹۰ درصد جابهجایی کالا در دنیا از مسیر دریا انجام می شود.
صفوی خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه نیز در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشتهاند و برای جبران فاصله ایجادشده باید کوشش دوچندان داشت.
کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً اداری و آییننامهای در حوزه اقتصاد دریامحور گفت: موفقیت همواره پشت دیوار خطرپذیری است و برای پیشرفت، باید پذیرای خطر باشیم و طرحهای نوآورانه را به اجرا بگذاریم.
صفوی گفت: هر بخش دولتی، خصوصی و نیمهخصوصی باید بیش از گذشته وارد میدان شود تا عقبماندگیها جبران شوند.
او ابراز امیدواری کرد در سالهای آینده و با همیاری مسئولان، ظرفیتهای کیش عملی شکوفا شود و این جزیره به جایگاه شایسته خود دست یابد.