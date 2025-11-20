به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی در جریان بازدید از این کتابخانه که بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت افزود:این طرح سال گذشته شروع شده در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت دارد.

وی بیان کرد: تاکنون هشت میلیارد تومان اعتبار جهت احداث آن تخصیص یافته و درصورت تامین اعتبار در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین از روند احداث طرح توسعه فضای مطالعه و کتابخانه اشنویه (گسترش ساختمان کتابخانه عمومی خاتم الانبیا (ص) اشنویه بازدید کرد و گفت: این طرح بمنظور ایجاد سالن مطالعه جداگانه برای خواهران و برادران و بخش کودکان مستقل و توسعه مخزن کتابخانه در حال انجام است.

وی اظهار داشت:این طرح امسال شروع شده در حال حاضر ۲۰ درصد پیشرفت دارد و ۲میلیارد تومان اعتبار جهت احداث آن تخصیص یافته است.