به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در مراسمی با اهدای لوح سپاس، حمایل ویژه خادمی حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)، تندیس ویژه پیرغلامان حسینی و هدایای معنوی، از مداح و پیرغلام حسینی حاج میرمحمد کرم زاده به پاس سال‌ها خدمت در حوزه مداحی و خادمی مجالس مذهبی در خرم آباد قدردانی و از کتاب نغمه های عاشورایی اثر او رونمایی شد.

حاج میرمحمد کرم زاده متولد ۱۳۲۸ هجری شمسی با بیش از ۷۸ سال سن، از دوران جوانی تاکنون در هیأت محله پشت بازار خرم آباد فعالیت کرده و علاقه ایشان به اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) و ذوق نوحه سرایی باعث شد اشعار و نوحه‌های زیادی در وصف ائمه اطهار بسراید که ویژگی مشترک تمامی این نوحه ها، سرایش به گویش محلی لری است.

نوحه‌های محلی لری "همالگه مالگه بردنه و نوک نیزه سرته"،‌ای باد صبا تو گذر کو و مدینه، سقای دشت کربلا ابوالفضل و مدافع حرم مطهری حاج قاسم از آثار ماندگار خادم امام حسین (ع) است.

حاج میرمحمد کرم زاده، کارمند بازنشسته لشگر ۸۴ لرستان، توفیق حضور در بهیاری و بیمارستان‌های دوران دفاع مقدس را نیز داشته است.