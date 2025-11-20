پخش زنده
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اصلی طرح کاداستر و حدنگاری است و این کار میان دستگاههای مختلف تقسیم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم مجید فخری در حاشیه افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بینالمللی «ایرانژئو» در جمع خبرنگاران گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اصلی طرح کاداستر و حدنگاری است و این کار میان دستگاههای مختلف تقسیم شده است.
به گفته رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، حدنگاری در هر موضوعی به دستگاه خودش مربوط است؛ کاداستر کشاورزی به سازمان امور اراضی و متولی طرح کاداستر بقیه حوزهها، سازمان ثبت اسناد است و اجرا میکند.
امیر سرتیپ دوم مجید فخری با بیان اینکه قانون حدنگار تکلیف همه دستگاهها را مشخص کرده، گفت: برای تولید عکسهای هوایی و نقشه کشور باید یک دادهبرداری پوششی از کل کشور با دقت بالا انجام شود که بخشی از این کار جلو رفته است.
به گفته رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد بخشی از این دادهبرداری را به بخش خصوصی واگذار و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح هم مسئولیت مناطق مرزی را بر عهده دارد.
شناور آبنگاری وزارت دفاع آماده و تجهیز شده و خبر بهرهبرداری آن را به زودی اطلاعرسانی میکنیم.