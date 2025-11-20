پخش زنده
مرحله اول مجموعه تفریحیفرهنگی باغ فدک اصفهان تا پایان سال افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: اولین مرحله مجموعه تفریحیفرهنگی باغ فدک تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد و این اقامتگاه گردشگری ۸۰ هکتاری، در نوروز، اعیاد شعبانیه و ماه رمضان میزبان برنامههای فرهنگی و تفریحی ویژه میشود.
مهدی سلطانآقایی با اشاره به اینکه باغ فدک تنها کمپ گردشگری روباز شهر اصفهان است، افزود: این مجموعه با هدف جذب گردشگران در ایام پیک تعطیلات طراحی شده و امروز بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری مهم و ویژه شهر شناخته میشود.
وی گفت: باغ فدک با وسعت حدود ۸۰ هکتار، هر ساله در نوروز و دیگر فصول، میزبان تعداد زیادی از مسافران است و آمادهسازی زیرساختها و محوطه آن به علت گستردگی، نیازمند برنامهریزی گسترده و اجرای عملیات متعدد بوده است.
سلطانآقایی افزود: باغ فدک با ترکیب نشانهایهای طبیعی همچون دریاچه، فضای سبز گسترده و محوطهسازی طبیعی، در کنار امکانات مدرن گردشگری، بهعنوان قطب گردشگری شمال اصفهان تعریف شده است.
به گفته وی هدف از طراحی مجدد این مجموعه، کاهش تمرکز گردشگران بر مراکز تفریحی مرکز شهر و توزیع متوازن خدمات شهری در نقاط مختلف اصفهان است.
باغ فدک اصفهان در سال ۱۳۷۵ در مساحت ۸۵ متر هکتاری در شمال شرق این شهر احداث شد.