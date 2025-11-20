نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو ایران پس از کسب نشان برنز، گفت: پیرترین ورزشکار کاروان ایران بودم، اما خدا را شکر با حریفانی جنگیدم که حداقل ۲۳ سال از من جوان‌تر بودند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبرپور، نماینده وزن ۸۵- کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو ایران، پس از کسب نشان برنز در بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، درباره شرایط خود در این رقابت‌ها توضیح داد.

علی اکبرپور در ابتدای صحبت‌های خود، اظهار داشت:سطح مسابقات خیلی بالا بود، چون نفرات اول تا دهم رنکینگ جهانی، همه آسیایی هستند که از کشور‌های امارات، عربستان، قزاقستان و قرقیزستان در این مسابقات شرکت کرده بودند. خدا را شکر دست خالی برنمی‌گردم. شرمنده شدم که نتوانستم مدال خوش‌رنگ‌تری بگیرم. بعد از مسابقه توضیح دادم که در چه شرایطی بودم؛ دو روز درگیر تب و لرز شدید بودم و حتی اجازه نمی‌دادند مسابقه بدهم. در مبارزه اول، شرایط جسمانی‌ام اصلاً خوب نبود، همه سالن دور سرم می‌چرخید. حریفم هم جایگاه خاصی در جوجیتسو نداشت و همان‌طور که دیدید، در بازی بعدی خودش هم شکست خورد.

او ادامه داد: بعد از باخت اول نمی‌خواستم ادامه بدهم، اما با خودم گفتم تا اینجا که آمده‌ام باید بجنگم. خدا را شکر از بازی دوم بدنم راه افتاد و توانستم رقبا را شکست بدهم و مدال برنز را به‌دست آورم.

نماینده کشورمان با بیان اینکه این نخستین دوره حضورش در جوجیتسو بوده، گفت: خیلی خوشحال هستم که نخستین نشان بخش مردان را کسب کردم. امیدوارم فردا سایر ملی‌پوشان هم بتوانند برای ایران مدال بگیرند.

اکبرپور در پایان با اشاره به اختلاف سنی با رقبایش، افزود: فکر می‌کنم پیرترین ورزشکار کاروان ایران بودم، اما خدا را شکر با حریفانی جنگیدم که حداقل ۲۳ سال از من جوان‌تر بودند.