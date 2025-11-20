به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار شاپور احمدی روز پنجشنبه در نشست با رسانه‌های خوزستان به مناسبت هفته بسیج اظهار داشت: امسال در هفته بسیج تاکنون ۲ هزار و ۳۹۱ برنامه در رده‌های مختلف بسیج پیش بینی شده و در روز‌های آینده برگزار می‌شود.

وی افزود: این تعداد برنامه در قالب ۵۵ عنوان برگزار می‌شود که ۲۵ برنامه به عنوان شاخص محسوب می‌شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز یکی از برنامه‌های شاخص برای سپاه استان و ناحیه امام علی (ع) را با محوریت «حفظ آمادگی»، برگزاری چهار نمایشگاه آبی و خاکی در جزیره بلوار ساحلی عنوان کرد و گفت: هدف از این برنامه، نشان دادن اقتدار بسیج است.

وی با اشاره به آغاز هفته بسیج، از عزم جدی برای شروع گردشگری در ساحل شرقی اهواز خبر داد و افزود: انتظار داریم دستگاه‌های مختلف برای ایجاد تفریحات سالم و ترویج گردشگری اسلامی و مطلوب پس از هفته بسیج نیز اقدام کنند و مجموعه بسیج نیز آمادگی دارد در این زمینه نهایت همکاری را داشته باشد.

تحلیل انقلاب ایران در مقایسه با انقلاب‌های سیاسی

سرهنگ پاسدار احمدی در بخش دیگری از سخنانش به تحلیل انقلاب‌های تاریخی پرداخت و اظهار داشت: برخی از انقلاب‌ها صرفا سیاسی هستند و تغییرات کلی در راس هرم قدرت شکل می‌گیرد؛ این انقلاب‌ها یک واکنش در اثر نارضایتی انباشته شده بوده و معمولاً پایدار نیستند و دوباره نارضایتی‌ها آغاز و این حکومت‌ها سرنگون می‌شوند.

وی در مقابل، انقلاب‌های اجتماعی را شامل همه اقشار و تغییردهنده ارزش‌ها دانست و تصریح کرد: نمونه بارز آن انقلاب اسلامی ایران بود که نه تنها سیاست‌های کلان را تغییر داد بلکه تغییرات بنیادی در جامعه ایجاد کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز با اشاره به تلاش دشمنان برای سرنگونی نظام، خاطرنشان کرد: تلاش‌های دشمن با حضور همیشگی مردم در صحنه و درایت امامین انقلاب در طول دهه‌های گذشته ناکام مانده است.

وی افزود: در گذشته گفتمان لیبرال و مارکسیست در جهان حاکم بود، اما امام خمینی (ره) پس از انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‌های دینی، واژه‌های جدیدی مانند جهاد، مستضعفین و استکبار را معرفی کرد و این گفتمان جامعیت لازم را به دست آورد.

گفتمان‌سازی و نهادسازی از دستاورد‌های انقلاب

سرهنگ پاسدار احمدی گفتمان‌سازی و نهادسازی را از دیگر دستاورد‌های انقلاب برشمرد و به تشکیل نهاد‌هایی مانند «جهاد سازندگی، کمیته امداد، بنیاد مسکن و بسیج مستضعفین» اشاره کرد و گفت: بسیج برای تقویت روحیه انقلابی در بین مردم تشکیل و در این چهار دهه عملکرد قابل دفاعی داشته و کارآمدی بسیج را مردم ایران لمس کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان برای حمله به ایران، اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه دشمنان مطالعه ۱۰ ساله و تمرین ۲ ساله برای حمله به ایران داشتند، اما این توطئه دشمن نیز ناکام ماند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز همچنین نقش بسیج در «امنیت شهر‌ها و روستاها» و «امدادرسانی به مناطق مورد حمله دشمن» را از اقدامات خاص این نهاد عنوان کرد.

وی گفت: امروز با وجود سانسور شدید رسانه‌ای، گفتمان اسلام ناب از طریق رسانه‌های دشمن منعکس می‌شود و این نیز یک پیروزی برای انقلاب اسلامی است.

هفته بسیج؛ فرصتی برای بازخوانی تفکر امام و انتظارات رهبرمعظم انقلاب

سرهنگ پاسدار احمدی هفته بسیج را فرصتی برای بازخوانی تفکر و اندیشه امام خمینی (ره) دانست و تاکید کرد: انتظارات رهبر معظم انقلاب باید در این هفته مورد بازخوانی قرار گیرد.

وی بسیج را فرمول آرمان‌گرایی و تکلیف‌محوری خواند و گفت: بسیج با این ترکیب برای نظام و مردم اقتدار ایجاد کرده و همواره در مواقع نیاز همیشه در خط مقدم است و محدود به لباس و سازمان نیست بلکه تفکر آزادی‌خواهی، ملی و معنوی است که در دل مردم ایران جای دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) اهواز یاداور شد: این روحیه تشکل‌های بسیج است که در هر لحظه با نماد‌های مختلف برای کمک به مردم ورود می‌کنند و به همین جهت باید به ملت و جوانان خود افتخار کنیم که در این مسیر الهی برای ناکامی دشمن تلاش می‌کنند.

وی همچنین بر لزوم بازتعریف تفکر بسیجی برای نسل جدید تاکید و افزود: دشمن به دنبال این است که جوانان ما را بی‌ریشه بار بیاورد به همین جهت باید تفکر بسیجی برای جوانان و نوجوانان به صورت مستمر بازتعریف شود.

روحیه بسیجی در آبادانی و رشد کشور موثر است

همچنین مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در بسیج ناحیه امام علی (ع) اهواز نیز گفت: بسیج مستضعفین در دوران ابتدایی اسلام نیز ریشه دارد و این روحیه کشور ما را به مراحل خوبی رسانده است.

حجت الاسلام سعیدنجفی نقش روحیه بسیجی را در آبادانی و رشد کشور موثر دانست و افزود: بسیج پرتعدادترین نهاد کشور است؛ ما نمی‌توانیم جوانان و نوجوانان را به اجبار جمع کنیم، اما از تداوم حضور آنان می‌توانیم پی ببریم که این نهاد دارای جذابیت‌هایی است که در تمام اقشار نفوذ کرده و روزبه‌روز خدمت‌رسانی آنها به جامعه بیشتر می‌شود.

وی در پایان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر نیاز به حداقل هشت میلیون نیروی مومن انقلابی پای کار، خاطرنشان کرد: برای ایران قوی و تقویت بسیج، نیازمند نیروی انسانی قوی هستیم.