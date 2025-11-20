پخش زنده
رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور از تحقق ۸۰ درصدی درآمد عمومی کشور از ابتدای سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان گفت:۸۰ درصد درآمد عمومی کشور از ابتدای سال تحقق یافته و بهطور متوسط هر ماه با ۲۰ درصد عقبماندگی مواجه بوده است.
امیدعلی پارسا با اشاره به بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم، این بند را ناظر بر اصلاح نظام حکمرانی اداری کشور دانست و افزود: در دستگاههای مرکزی و ستادی تمرکز مدیریتی حاکم است، اما رئیسجمهور بهدنبال تمرکززدایی و تفکیک وظایف و اختیارات ملی و استانی است.
او همچنین پیشبینی کرد عملکرد اعتبارات هزینهای تا پایان سال حدود ۹۵ درصد باشد و تصریح کرد: مدیریت در کشور باید نتیجهمحور شود و ارزیابیها بر اساس نتایج کوتاهمدت و بلندمدت انجام گیرد، نه صرفاً فعالیت باشد.
رئیس امور استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور درباره بودجه سال آینده گفت: نظام نوین درآمد هزینه استانی، تمرکززدایی و تفویض اختیار پیشبینی شده است و افزایش اختیارات استانها باید در چارچوب قوانین و با هدف تقویت انگیزه و عملکرد باشد.
استاندار همدان هم با تشریح ضرورت تقویت اختیارات استانی، بر چابکسازی نظام مدیریتی، تسریع در اجرای طرحهای اولویتدار و حمایت همهجانبه از تولید تأکید کرد.
حمید ملانوریشمسی با اشاره به ضرورت تحول در نظام مدیریت محلی افزود: یکی از موضوعات مهم، تقویت اختیارات استانی برای پیشبرد برنامههای توسعهای است.
او تصریح کرد: استانها باید قادر باشند مسائل خود را با اتکا به ظرفیتهای محلی حلوفصل کنند و تأخیرهای طولانی در تصمیمگیریها، فرصتهای مهم توسعهای را از بین میبرد.
استاندار همدان با اشاره به برخی طرحهای عمرانی که سالها در انتظار تصمیم نهایی بودهاند، افزود: نمونههایی مانند اراضی گلدره، اراضی اسدآباد و طرحهای توسعهای در کبودراهنگ نشان میدهد که پیگیری مستمر و هماهنگی دستگاههای اجرایی میتواند مسیر اجرای طرحها را هموار کند.
او با تأکید بر اینکه قوانین و دستورالعملها نباید مانع پیشرفت استان شوند، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند با همکاری و همافزایی، موانع را رفع کرده و مسیر اجرای طرحها را تسهیل کنند.