لایحه جدید دولت انگلیس در سخت گیری بیشترعلیه مهاجران و پناهجویان علاوه بر سازمانهای بین المللی، در مجلس این کشور نیز اعتراض شماری از نمایندگان حتی از حزب حاکم کارگر را در پی داشته است. دولت انگلیس همچون دیگر کشورهای غربی در پی سد کردن راه ورود پناهجویان به این کشور است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دولت انگلیس همچون اغلب کشورهای اروپای غربی به تشدید سیاستهای ضد مهاجرتی روی آورده و از تغییرات اساسی برای درخواست پناهندگی، اسکان، کار و برنامه حمایتی از آنان رونمایی کرد.
شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس در تشریح لایحه دولت برای نمایندگان مجلس گفت: اکنون کشورهای سراسر اروپا با روشهای یکسان، پذیرش پناهندگان را سختتر میکنند. ما هم باید اقدام کنیم و از این پس، وضعیت پناهندگی افراد را به جای دائمی، موقتی میکنیم. اعطای وضعیت پناهندگی، پس از ۲.۵ سال فقط در صورتی تمدید میشود که بازگشت پناهنده به کشورش غیرممکن باشد.
در سیاستهای ضد پناهندگی دولت انگلیس آمده است پناهجویانی که درخواستشان پذیرفته شود، ۲۰ سال باید کار کنند تا بتوانند روادید دائم انگلیس را دریافت کنند. شماری از نمایندگان مجلس، این سیاستها را غیراخلاقی، نژادپرستانه و ظالمانه نامیدند.
پیت ویشارت (Pete Wishart)، نماینده حزب ملی اسکاتلند در واکنش به لایحه دولت گفت: حزب کارگر در بیانیه انتخاباتی خود وعده داد که از حقوق مهاجران دفاع و یک نظام مهاجرتی مبتنی بر شفقت و کرامت ایجاد کند. اما در عمل و خلاف وعده اش سیاستی در پیش گرفته که با استقبال افراد و احزاب راستگرای افراطی مواجه شده است.
وی افزود: آیا انداختن پناهندگان در فقر، انکار هر گونه مسیر معنی دار برای شهروندی و اخراج اجباری، واقعاً شفقت و کرامت است؟
در واکنش به تلاش دولت و احزاب راستگرای انگلیس از مهاجران و پناهجویان که این افراد را عامل بحرانهای این کشور مینامند، شماری از نمایندگان مجلس از جمله نماینده حزب سبز انگلیس، نظر دیگری دارند.
کارلا دنیر (Carla Denyer)، نماینده حزب سبز در اعتراض به رویکرد دولت در صحن مجلس گفت: این مردم پناهجو نیستند که کشور ما را از هم میپاشند. این روایات سمی و نژادپرستانه و قربانی کردن مهاجران و پناهجویان برای آن است که بتوانید هر کاری میخواهید با آنان انجام دهید. بحران مزمن مسکن و کاهش خدمات عمومی را مهاجران ایجاد نکردهاند بلکه تصمیمات سیاسی و نابرابری وحشتناک در این کشور عامل آن هاست.
او میپرسد، آیا وزیر کشور میداند که این گونه طرحها در واقع فقط سبب تقویت این ادعاهای بیاساس گروههای راست افراطی و موجب تعمیق اختلافات میشود؟ "
با رونمایی از طرح دولت اعلام شد دوره پناهندگی دائمی با شرایط قبلی در این کشور به پایان رسیده و فقط اقامت موقت و مشروط با محدودیتهای ویژه در دستور کار است تا بتوان پناهجویان را با تشخیص دولت از این کشور اخراج کرد.
جرمی کوربین، نماینده مستقل و کهنه کار مجلس و از چهرههای مشهور ضد جنگ و نژاد پرستی در انگلیس در واکنش به لایحه دولت گفت: در بیانیه، وزیر کشور به زمینههای پناهجویی توجه نمیشود آیا وزیر کشور نمیداند بیش از شش هزار نفر از کسانی که با عبور از کانال مانش خود را به کشور ما رساندند، از افغانستان آمدهاند، کشوری جنگ زده که ما آن را به کشوری جنگ زده مبدل کردیم.
او افزود: دولت تلاش میکند تا وحشتناکترین نیروهای راستگرا و نژادپرست در سرتاسر اروپا را با تضعیف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر راضی کند. "
براساس طرحهای دولت انگلیس، حق آوردن اعضای خانواده پناهنده، محدود میشود، حمایت از پناهنده، در زمان بررسی درخواست وی، مثلا تامین مسکن یا کمک مالی، لغو میشود و با تغییر در روابط انگلیس با نهادهای حقوق بشری و قضایی اروپا، امکان اخراج پناهندگان از انگلیس آسانتر میشود.
در رویکرد جدید دولت انگلیس دست دولت برای قطع حمایتهای اجتماعی و اخراج مهاجران کاملا باز شده است. به همین علت، سیاستهای ضد مهاجرتی دولت انگلیس، به شدت مورد استقبال افراد و گروههای راستگرا و نژادپرست قرار گرفته است.