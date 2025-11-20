به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر این اساس، هیأت‌های انتخاب در چهار بخش «کودک»، «نوجوان»، «نمایش خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی» و «خردسال» پس از ارزیابی آثار ارسال‌شده، فهرست نهایی نمایش‌های پذیرفته‌شده را مشخص کردند.

بخش نوجوان

شورای انتخاب: زهرا صبری، سید محمدجواد کبودرآهنگی و آرش شریف‌زاده

آثار پذیرفته‌شده:

نمایش «اتوبوس»، نویسنده و کارگردان: علی نبی‌پور از جزیره خارگ

نمایش «دشمن خدا»، نویسنده: عمادالدین رجبلو، کارگردان: مجید عراقی و عمادالدین رجبلو از تهران (مشروط)

نمایش «روزی برای آرزو»، نویسنده و کارگردان: مرتضی سخاوت از دزفول (مشروط)

نمایش «گل بی‌مراد»، نویسنده: محسن پورقاسمی، کارگردان: فاطیما پورقاسمی از همدان (مشروط)

نمایش «لافکادیو»، نویسنده: فاطمه عزیزی، کارگردان: علی شکاری از یزد

نمایش «لمس»، نویسنده و کارگردان: علیرضا تاجیک از تهران

بخش کودک

شورای انتخاب: آناهیتا غنی‌زاده، زهره بهروزی‌نیا، مریم خاکسار تهرانی، عادل بزدوده و محمدمهدی کلهری

آثار پذیرفته‌شده:

نمایش «اوکاپی»، نویسندگان: زهرا ناظری و امین‌رضا ملک‌محمودی، کارگردان: زهرا ناظری از تهران

نمایش «پینوکیو»، نویسنده: سو آرنگو، مترجم و کارگردان: داود زارع از تهران (مشروط)

نمایش «خود خود خودت باش»، نویسنده و کارگردان: حامد ترابی از همدان (مشروط)

نمایش «دختر کفش عروسکی»، نویسنده: امین‌رضا ملک‌محمودی، کارگردان: امیرافسر شیبانی از تهران

نمایش «قصه‌ی خورشید و ماه و لیلا»، نویسنده و کارگردان: سعید پورشعبانیان از همدان

نمایش «همه پنگوئن یا چی»، نویسنده و کارگردان: شراره طیار از تهران

نمایش «هیوا»، نویسنده و کارگردان: امیر شیخ‌جبلی از اصفهان

نمایش «یک سفر نمایشی»، نویسنده و کارگردان: مجید کیمیایی‌پور از اصفهان

بخش نمایش خیابانی و دیگرگونه‌های اجرایی

شورای انتخاب: سامان خلیلیان، امیر راد، سینا ییلاق‌بیگی، میثم یوسفی و محمد قاسمی

آثار پذیرفته‌شده:

نمایش «آرزو‌های قشنگ»، نویسنده و کارگردان: حمیدرضا رضایی‌مجد از همدان

نمایش «تکان‌دهنده»، نویسنده و کارگردان: سعید ارغوانی از تبریز (مشروط)

نمایش «جادوی بازی‌های قدیمی»، نویسنده: میلاد حسین‌زاده، کارگردان: محمدرضا پورعلی از آستانه‌اشرفیه

نمایش «چاکرای ریشه‌ها»، نویسنده و کارگردان: علی سنامیری از جزیره خارگ

نمایش «دردسر‌های صمندرک»، نویسنده و کارگردان: مسعود کردی از بروجرد (مشروط)

نمایش «شب اسرارآمیز»، نویسنده و کارگردان: مهدی حبیبی از ملایر

نمایش «قلموی شگفت‌انگیز»، نویسنده و کارگردان: احسان سامانی‌منش و آرش صادقیان حقیقی از تهران

نمایش «کبوتر صلح»، نویسنده: زهرا هلیچه، کارگردان: ناصر میاحی از اهواز

نمایش «نخودی و حاکم شهر دور»، نویسنده: مهدی ایروانی، کارگردان: مجتبی خلیلی از اصفهان

بخش خردسال

شورای انتخاب: فهیمه میرزا‌حسین، الکا هدایت و نیما بیگلریان

آثار پذیرفته‌شده:

نمایش «از دانه تا نان»، نویسنده: حامد ترابی، کارگردان: فاطمه جلیلی‌معز از همدان

نمایش «تو از چی می‌ترسی؟»، نویسنده و کارگردان: زهره اسماعیلی از همدان (مشروط)

نمایش «چتر دوستی»، نویسنده و کارگردان: مینا امامی از تهران

نمایش «قیافه‌های بامزه»، نویسنده: شیما لطیفی، کارگردان: حدیث صابری از قم

نمایش «لالایی جنگل»، نویسنده و کارگردان: مقداد شیری از اهواز

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.