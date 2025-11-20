مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین این سازمان، اتاق بازرگانی گیلان و «میربیزینس بانک روسیه» با هدف تسهیل مراودات مالی و بانکی تجار در حوزه اوراسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در حاشیه برگزاری نمایشگاه کاسپین اکسپو که به میزبانی گیلان در این منطقه در حال برگزاری است، گفت: برای تحقق الگو‌های همکاری میان نهادی و بین المللی، تفاهمنامه همکاری چندجانبه میان سازمان منطقه آزاد انزلی، اتاق بازرگانی گیلان و میربیزینس بانک روسیه با هدف تسهیل مراودات مالی و بانکی تجار و بازرگانان در حوزه اوراسیا با محوریت روسیه منعقد شد.

مصطفی طاعتی مقدم افزود: در این تفاهم نامه همکاری که ۴ ماده و ۸ بند دارد، همکاری، هم افزایی، تقویت و توسعه روابط تجاری، پشتیبانی از امور بازاریابی، حقوقی و کمک به رفع موانع فعالان اقتصادی در زمینه‌های مختلف براساس ضوابط و مقررات اعتباری، مالی و لجستیکی در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: همچنین همکاری در زمینه ایجاد فضای تعاملی در روابط تجاری میان ایران و فدراسیون روسیه با بهره گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های قانونی منطقه آزاد انزلی و میربیزنس بانک روسیه؛ عرضه خدمات مشاوره‌ای و معرفی توانمندی‌های تجاری و تسهیل ارتباطات بانکی و تجاری برای فعالان اقتصادی دو طرف، تسهیل مناسبات اقتصادی بازرگانان منطقه آزاد انزلی، ایران و فدراسیون روسیه در این تفاهم نامه لحاظ شده است.

طاعتی مقدم افزود: فرآهم آوری بستر نرم افزاری و سخت افزاری، ارائه خدمات از سوی میربیزنس بانک و معرفی فعالان اقتصادی از سوی اتاق بازرگانی، از دیگر محور‌های اجرایی این تفاهم نامه است.