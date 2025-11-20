یادواره شهیدمدافع امنیت ، شهید رحیم صحابی در شهرستانهای بوکان و سلماس با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد.

ادای احترام مردم بوکان و سلماس به شهید مدافع امنیت ، شهید رحیم صحابی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در سالگرد شهادت شهید والامقام رحیم صحابی، میهمان مادر این شهید عزیز بودیم. شهیدی که در آبان ماه سال ۱۴۰۱ در بوکان به دست عوامل ضد انقلاب، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و نام خود را در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی ثبت کرد.

یادواره این شهید بزرگوار در دو شهرستان بوکان و سلماس با حضور گسترده مردم و مسئولان برگزار شد.

در این مراسم مردم با نثار فاتحه‌ای بر روح پاک شهید، از حراست خون پاک شهدای انقلاب و دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی سخن گفتند و بر لزوم ادامه راه آنها تاکید کردند.

برادر شهید در سخنانی از رشادت‌ها و خصایص ویژه این شهید بزرگوار گفت .

هم رزم و فرمانده رحیم هم به یاد آورد که چگونه رحیم صحابی در مسیر دفاع از امنیت و آرامش مردم، همیشه پیشگام بود .



در این دیدار سرهنگ میرکاظم کاظمی‌زاده، فرمانده سپاه سلماس نیز با اشاره به فداکاری‌های شهدای منطقه، اظهار داشت: سلماس تاکنون ۷۳۱ شهید در راه انقلاب اسلامی تقدیم کرده است و ما همیشه با افتخار یاد این شهیدان را گرامی می‌داریم.

مراسم سالگرد شهید رحیم صحابی در حالی برگزار شد که مردم سلماس و بوکان بار دیگر نشان دادند که خون پاک شهدای عزیز همواره چراغ راهی برای نسل‌های آینده خواهد بود و آنها هرگز از پیمودن مسیر انقلاب و تحقق آرمان‌های شهدای خود دست نخواهند کشید.

در پایان مردم و مسئولان با قرائت فاتحه و تقدیم گل به مقام شامخ شهید، مراسم را به یادماندنی‌تر کردند و در دل خود عهد بستند تا مسیر انقلاب و ایثارگری‌های شهدای عزیز را ادامه دهند.