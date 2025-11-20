به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تخفیف نرخ خوراک باید منوط به سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش باشد. مطابق ماده ۴۵ برنامه هفتم، واحد‌هایی که دست‌کم ۴۰ درصد سود خود را صرف توسعه حلقه‌های بعدی کنند، مشمول این تخفیف می‌شوند. این سیاست موجب اشتغال‌آفرینی و خنثی‌سازی تحریم از مسیر افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده خواهد شد.

