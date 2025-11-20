سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: برای ما مهم نیست که پادیاب در چه لیگی حضور دارد، اما مطمئنا این تیم برای غافلگیری ما وارد زمین می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم پایانی رقابت‌های جام‌حذفی، اظهار داشت: اهمیت چندانی ندارد که حریف در چه لیگی حضور دارد، چرا که مسابقات جام حذفی همیشه با شگفتی همراه است.

وی افزود: تیم پادیاب مانند دیگر رقبا برای ما حریفی جدی و سخت‌کوش محسوب می‌شود و قطعاً تلاش خواهد کرد استقلال را غافلگیر کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به وضعیت زیرساخت ورزشگاه‌ها، گفت: باور کردنی نیست ۴۸ ساعت قبل بفهمم زمین بازی عوض شده؛ برایم سئوال است چرا نمی‌توانیم در شهر قدس بازی کنیم؟ زمین تختی خوب نیست. ترجیح می‌دهم یک بازیکن کمتر داشته باشم، ولی روی یک زمین سرمایه‌گذاری کرده و در آن تمرین کنیم. داشتن بازیکنان خوب، مهم است؛ ولی شرایط خوب زمین هم اهمیت دارد.

وی ادامه داد: گل‌گهر چهار زمین تمرینی دارد. چه جوری ممکن است ما سه بازی می‌کنیم و پرسپولیس فقط یک بازی کرده است؟ مشکلی نیست، چون ما جنگنده هستیم و تسلیم نمی‌شویم.

ساپینتو درباره وضعیت آمادگی بازیکنان بیان کرد: ما ۹ بازیکن ملی داریم و بیشترشان امروز و دیروز آمدند و فردا هم بازی داریم. احترامی برای استقلال نمی‌بینم. به مدیرعامل هم گفتم که وقتی ما به صدر می‌رویم اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد و باید خود را آماده آن کنیم. امیدوارم شرایط در آینده عادلانه‌تر شود. کشور ایران مستحق بهتر از اینهاست.

وی افزود: همه بازیکنان باید برای همه بازی‌ها آماده باشند. امیدوارم در آینده فرصت‌هایی که به تیم‌های دیگر می‌دهند را به ما هم بدهند. ما همیشه بیشترین همکاری را با تیم‌های ملی داشته‌ایم. کسانی که برنامه‌ریزی می‌کنند، باید احترام بیشتری بگذارند.

سرمربی استقلال بیان کرد: درباره مصدومان صحبت نمی‌کنم و فردا می‌بینیم که چه بازیکنی به میدان می‌روند. امیدواریم منیر الحدادی و بقیه بازیکنان به زمین بروند و از نظر ما هم مشکلی نیست. فردا می‌بینید که چه کسانی بازی می‌کنند و در این خصوص فردا می‌توانیم صحبت کنیم.

دیدار تیم‌های استقلال و پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، عصر فردا جمعه در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.