پخش زنده
امروز: -
همزمان با سی و سومین دوره از هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، سنت «کتابگردی» که چندسالی است با هدف حمایت از کتابفروشیهای محلی انجام میشود، با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و روزنامه نگاران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نویسندگان و گروهی از مسئولان و متولیان تشکلهای صنفی، با حضور در کتابفروشیهای سراسر کشور و در تهران با شرکت در بازارهای رایج خرید، مانند محدوده خیابان کریمخان زند و خیابان انقلاب تا چهارراه ولی عصر (عج) (که به پیاده راه کتاب شهرت پیدا کرده است)، با مردم و خریداران گفتوگو کردند و به خرید کتاب پرداختند.
گفتوگو پیرامون چالشها و مشکلات اصحاب نشر از قبیل بیمه کتابفروشان، حقوق کارمندان کتابفروشی، توجه به تالیف به جای ترجمه، تغییر کاربری کتابفروشی ها، شمارگان پایین کتابها و استفاده بهتر از ظرفیتهای کتابفروشیها از دیگر نکاتی بود که در این کتابگردی برآن تاکید شد.
ویژه برنامههای هفته کتاب امسال تا ۳۰ آبان درسراسر کشور برپاست.