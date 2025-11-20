پخش زنده
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی،با تأکید بر اهمیت اعتباربخشی ملی ناشی از ثبت جهانی آثار، اعلام کرد که ایران با سرعت کنونی در آستانه تبدیل شدن به یکی از برترین کشورهای جهان در تعداد ثبتهای یونسکو قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سیدرضا صالحی امیری، در بازدید از آثار تاریخی شهر زنجان، با اشاره به کسب ۲۹ اثر ملموس و ۲۸ اثر ناملموس ثبت شده در یونسکو، گفت: ما در حال حاضر ۵۸ اثر ثبت موقت داریم که نشاندهنده ظرفیت عظیم کشور برای آینده است.
گنبد سلطانیه؛ آبروی ملی و نیاز به سرعت در مرمت
وزیر به وضعیت گنبد سلطانیه به عنوان تنها اثر ثبت جهانی استان زنجان اشاره کرد و ظرفیتهای جدید استان را برشمرد:استان زنجان علاوه بر سلطانیه، پتانسیل ثبت جهانی چند اثر دیگر از جمله بازار تاریخی خود را دارد. بازاری که ما امروز بازدید کردیم، صرفاً یک سازه تجاری نیست؛ این بازار زنده است، حیات دارد و روح درونی دارد که برای گردشگر ارزشآفرین است.
صالحی امیری با تقدیر از شهرداری و مسئولین استانی بابت احیای فضاهای شهری، بر ضرورت توسعه زیرساختها تأکید کرد: ما با استاندار به توافق رسیدیم که زنجان باید به مقصدی تبدیل شود که گردشگر بتواند حداقل سه روز تا یک هفته توقف داشته باشد. این امر نیازمند فعالسازی تمام ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و هنری استان است.
تعهد وزارتخانه به تأمین مالی و توسعه موزهها
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به قول مساعدت به استاندار برای تأمین تسهیلات و زیرساختها تصریح کرد: ما متعهد شدیم که برای توسعه فضاهای تاریخی و گردشگری زنجان، حمایتهای لازم را انجام دهیم. برای احیای زیرساختها و حمایت از فعالیتهای فرهنگی، مانند آنچه در سد کلاهبردار شاهد بودیم، باید این مدلها تکثیر شوند.
وی همچنین با تاکید بر توسعه زیرساختهای فرهنگی شعار «هر شهر یک موزه» را هدف وزارتخانه در پایان برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: زنجان به دلیل قدمت تاریخی از هخامنشی تاکنون، ظرفیت توسعه موزهای بالایی دارد و مکانی که امروز بازدید کردیم (اشاره به موزه یا پایگاه فعال)، میتواند به یکی از مفاخر موزههای کشور تبدیل شود. ما در تلاشیم تا تعداد موزههای کشور از ۸۰۰ به هزار موزه برسد.
بازار هویت زنجان است
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، با اشاره به اهمیت حیاتی بازار تاریخی زنجان، بر لزوم حفظ هویت اصیل این مجموعه تأکید کرد و از تغییر کاربری برخی بخشهای آن به عنوان یک چالش جدی یاد کرد.
سید میکائیل موسوی، با بیان اینکه بازار سنتی زنجان دارای ورودیهای متعدد و دسترسی بسیار آسان است، افزود: این بازار نمونهای زنده از معماری و بافت تاریخی شهر است که بخشهایی از آن متعلق به دوره قاجار است و کاربری اولیه آن کاملاً مبتنی بر تجارت و اصناف بود.
تمرکز بر صنایع دستی اصیل و احیای کاربری اصناف
مدیرکل میراث فرهنگی زنجان بر اهمیت حمایت از هنرمندان تأکید کرد و گفت: استان زنجان در حوزه صنایع دستی پتانسیلهای شاخصی دارد. تمرکز ما بر حمایت از رشتههای اصیل و ظریف، از جمله هنر است که نمایانگر عمق هنر این استان است و باید در فضای بازار احیا شوند.
موسوی با اشاره به تفکیک پهنهبندیها در بازار، از جمله تمایز بین بازار پایین و محدودههایی مانند خیابان فردوسی، بر لزوم همکاری نزدیک میان شهرداری و متولیان میراث فرهنگی برای بازگرداندن کاربری اصلی به این محورهای تاریخی تأکید کرد.