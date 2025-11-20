پخش زنده
امروز: -
سخنگوی کرملین گفت: تماسهایی میان روسیه و آمریکا برقرار است، اما این دو کشور رایزنی جدیدی درباره حل و فصل مناقشه اوکراین نداشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا مشورتهای روسیه و آمریکا در مورد دستیابی به صلح در اوکراین در حال انجام است، پاسخ داد: رایزنیها به این شکل در حال انجام نیستند؛ تماسها مطمئناً در حال انجام هستند، اما فرآیندی که میتوان آن را مشورت نامید، خیر، در حال انجام نیست.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص گفتگوی میان روسیه و آمریکا در مورد اوکراین جز نشست آلاسکا موضوع تازهای وجود ندارد.
سخنگوی کرملین افزود: هر زمانی برای حل و فصل مسالمتآمیز مناقشه اوکراین مناسب است و ما برای آن آماده هستیم و از آن استقبال میکنیم، اما ریشههای این درگیری باید از بین برود.
سفر مقامات بلندپایه نظامی آمریکا به اوکراین
سفر دن دریسکول (Dan Driscoll)، وزیر ارتش و ژنرال رندی جورج (Randy George)، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به کییف و احتمال سفر این مقامهای ارشد به روسیه پس از سفر به اوکراین، موضوع پرسش دیگری از سخنگوی کرملین بود.
پسکوف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ملاقات با این مقامهای آمریکایی در برنامه رئیسجمهور روسیه قرار دارد، پاسخ داد: خیر، چنین برنامهای پیشبینی نشده است.
این مقام روس در پاسخ به این سوال که آیا کرملین از برنامههای سفر مقامات عالی رتبه نظامی ایالات متحده به روسیه مطلع است، پاسخ داد: من اطلاعاتی در این باره ندارم و نخستین بار است که در مورد آن میشنوم
پیشتر برخی رسانهها گزارش داده بودند که هیأت آمریکایی به اوکراین سفر کرده است تا وضعیت را بررسی و گزینههای پایان دادن به درگیری را بررسی کند و سپس ممکن است به روسیه سفر کند.
واکنش به سخنان مقام ارشد ایرباس
سخنگوی کرملین روز پنجشنبه همچنین موضع مسکو را در قبال سخنان رئیس هیأت مدیره شرکت ایرباس که از لزوم استقرار سلاحهای هستهای تاکتیکی در اروپا برای محافظت از کشورهای این قاره در برابر سیستمهای دفاعی مستقر در منطقه کالینینگراد روسیه سخن گفته بود، بیان کرد.
پسکوف خاطرنشان کرد: واضح است که اروپاییهای بیشتری در حال از دست دادن خویشتنداری و ملاحظه در رویکردهای خود هستند.
وی افزود: متأسفانه برخی اروپاییها چنین اظهارات تحریکآمیزی را مطرح میکنند و اساساً خواستار اقدامات بیشتر برای تشدید تنشها هستند.
سخنگوی کرملین در ادامه تأکید کرد: کالینینگراد بخش جداییناپذیر روسیه است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه در حال وقوع است و با توجه به احساسات غالب در اروپا، فدراسیون روسیه مسلماً هر کاری را که لازم باشد برای تضمین امنیت و ثبات خود از جمله درباره منطقه کالینینگراد انجام میدهد.
پیش از این، مدیرعامل شرکت ایرباس در سخنانی در کنفرانس امنیتی برلین، استقرار سامانههای روسی اسکندر در منطقه کالینینگراد و استقرار فرضی آنها در بلاروس را پاشنه آشیل اروپا خوانده بود.
رنه اوبرمان از کشورهای اروپایی خواست تا یک دکترین بازدارندگی مشترک ایجاد و به عنوان بخشی از این راهبرد، سلاحهای هستهای تاکتیکی را در نزدیکی مرزهای روسیه مستقر کنند.
کالینینگراد تنها منطقه روسیه است که خارج از سرزمین اصلی این کشور قرار دارد. این منطقه بین دو کشور عضو ناتو (لهستان و لیتوانی) در سواحل دریای بالتیک قرار دارد.
پوتین در کار خود از هوش مصنوعی استفاده نمیکند
سخنگوی کرملین در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا رئیسجمهور روسیه در روند کاری خود از هوش مصنوعی استفاده میکند، گفت: خیر.
پیش از این، پوتین رئیسجمهور روسیه چهارشنبه در کنفرانس ازبربانک (بانک نخست روسیه) با عنوان «سفری به دنیای هوش مصنوعی» بر لزوم حفاظت از پیشرفتهای حاکمیتی در این حوزه تأکید کرده بود.
پوتین در ادامه به اهمیت دسترسی برابر همه روسها به پیشرفتهای فناوری اشاره کرد و نسبت به پیامدهای منفی که میتواند ناشی از استفاده بیش از حد هوش مصنوعی در همه فرآیندها، مانند آموزش، باشد، هشدار داد.
اتهام لندن به مسکو درباره هدف قراردادن خلبانان با لیزر
اتهام جدید لندن به مسکو درباره اینکه یک کشتی شناسایی روسی، خلبانان نیروی هوایی سلطنتی انگلیس را با لیزر هدف قرار داده است، موضوع پرسش دیگری از پسکوف بود.
سخنگوی کرملین در پاسخ گفت: این موضوع مربوط به اقدامات کشتیهای نظامی ما است، بنابراین باید به وزارت دفاع ارجاع داده شود؛ تنها ارتش ما میتواند در این مورد اظهار نظر کند.
پیش از این، وزیر دفاع انگلیس در واکنش به حضور ادعایی کشتی جاسوسی «یانتر» روسیه در حاشیه آبهای شمال اسکاتلند و متهم کردن آن به رصد کابلهای زیردریایی و تاباندن لیزر به سوی خلبانان نیروی هوایی گفت: کشتی جاسوسی روسیه، یانتر، در نزدیکی آبهای انگلیس، شمال اسکاتلند قرار دارد و در هفتههای اخیر وارد آبهای گستردهتر انگلیس شده است؛ این شناور برای جمعآوری اطلاعات و نقشهبرداری از کابلهای زیردریایی طراحی شده است.»
جان هیلی در ادامه با لحنی هشدارآمیز، پیام مستقیم خود به مسکو را اینگونه بیان کرد: «پیام من به روسیه و به پوتین این است: ما شما را میبینیم، میدانیم چه میکنید و اگر یانتر این هفته بهسمت جنوب حرکت کند، آمادهایم.»