معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی زودهنگام، از فرمانداران خواست هماهنگی‌های لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری در استان را آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسینی‌جو رئیس ستاد انتخابات استان مازندران در نشست منطقه‌ای ستاد انتخابات شهرستان‌های نکا، بهشهر و گلوگاه که به میزبانی فرمانداری نکا برگزار شد، گفت: فرمانداران، بخشداران و معاونان اجرایی باید از هم‌اکنون هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری انتخاباتی پرشور آغاز کنند.

وی با اشاره به گستردگی حوزه‌های روستایی و شهری، بر دقت در مباحث حقوقی و رصد مداوم قوانین تأکید کرد و گفت: پیشگیری از هرگونه خلل در فرآیند فنی انتخابات و شناسایی و رفع پیشاپیش مشکلات احتمالی ضروری است.

حسینی‌جو حفظ جایگاه فرمانداران و بخشداران به‌عنوان محور اجرایی ستاد انتخابات را ضروری دانست و تصریح کرد: روند انتخابات مسئولیتی جمعی است و هماهنگی کامل میان مدیران و عوامل اجرایی، ضامن موفقیت در برگزاری سالم و قانونی انتخابات خواهد بود.