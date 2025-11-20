علی گودرزی زاده مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان مرکزی در حاشیه این برنامه با بیان اینکه نقد زمینه ساز ارتقاء سطح تولیدات حوزه کتاب و توسعه نوشتن در جامعه می‌شود گفت: اجرای چنین برنامه‌هایی ادامه دارد و تلاش ما بالا بردن سطح کتابخوانی در استان است.

کتاب "دویدن تا آرزوی سوم" پیرامون شهید سعید مسلمی، شهید مدافع حرم اراک است که در قالب مستند داستانی به نویسندگی مولود توکلی نوشته و به چاپ رسیده است.

در این کتاب زندگی و سیره و سلوک شهید در هفت فصل به تصویر کشیده شده است.

در بخشی از کتاب نیز به نقش محوری مسجد و فعالیت‌های فرهنگی در شکل‌گیری شخصیت این شهید بزرگوار اشاره شده است.

شهید سعید مسلمی، متولد ۱۹ فروردین ۱۳۷۰ در اراک، از شهدای کانون‌های مساجد و از جوانان انقلابی دهه هفتادی بود که در نهم آبان ۱۳۹۴، طی درگیری با گروهک تروریستی داعش در حلب سوریه، به شهادت رسید.