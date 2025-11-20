پخش زنده
هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی بیانگر افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای پرتراکم وصنعتی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ درهشدار شماره دو سطح زردآلودگی هوا آمده است: با بررسی آخرین نقشههای پیش یابی ودرپی استقرارالگوهای پایدارجوی درمنطقه، وضعیت جوی استان همراه با پایداری و سکون هوا پیش بینی میشود.
فعالیت این سامانه و مخاطره افزایش غلظت آلایندههای جوی از روز شنبه اول آذر در شهرهای پرتراکم وصنعتی استان آغازمی شود و تا دو شنبه سوم این ماه ادامه دارد.
دراثر این مخاطره انباشت آلاینده هاوافزایش شاخص آلودگی هوا تا حد ناسالم برای گروههای حساس، کاهش دیدوکیفیت هوا پیش بینی میشود.
در این شرایط مدیریت بهینه دراستفاده وکاهش مصرف سوختهای فسیلی -کنترل فعالیتهای صنعتی آلایندهها وزمان فعالیت واحدهای صنعتی وکارخانجات - -کاهش ترددغیرضرورو پرهیز از حرکات ورزشی درفضای بازبویژه برای سالمندان، کودکان وافرادباسابقه بیماریهای قلبی وتنفسی ضروری است.