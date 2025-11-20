به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان، تیم ملی کشورمان در چهارمین و حساسترین بازی مرحله گروهی خود با نتیجه ۲۱ _ ۳۱ به چین تایپه باخت. ملی پوشان کشورمان شنبه در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی به مصاف نپال می‌روند. شاگردان تربتی نژاد در صورت برد در بازی مقابل نپال، راهی نیمه نهایی می‌شوند.

دومین دوره مسابقات کبدی قهرمانی بانوان جهان با حضور ۱۱ تیم به میزبانی بنگلادش در حال برگزاری است.