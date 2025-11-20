پخش زنده
امروز: -
برای نخستینبار عمل تعویض دریچه آئورت به روش کمتهاجمی و بدون جراحی قلب باز (TAVI) با موفقیت در یکی از مراکز درمانی ارومیه انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برای نخستینبار در ارومیه، عمل تعویض دریچه آئورت به روش کمتهاجمی و بدون جراحی قلب باز (TAVI) با موفقیت در یک مرکز درمانی خصوصی انجام شد.
در این عمل که روی بیمار ۷۱ ساله انجام گرفت، دریچه آئورت معیوب با استفاده از تکنیک جدید و بدون باز شدن قفسه سینه، جایگزین شد؛ روشی که به گفته متخصصان، ریسک عمل را بهطور چشمگیری کاهش داده و دوره بهبودی بیمار را کوتاهتر میکند و هزینهها کاهش مییابد
دکتر انتظامی رئیس بیمارستان گفت : پروسه درمان در بخش کتلب پیشرفته این مرکز و با همکاری متخصصان مجرب قلب و عروق انجام گرفته است بیمار پس از انجام عمل به بخش مراقبتهای ویژه قلب منتقل شده و وضعیت عمومی او مساعد گزارش شده است.
دکتر جناب سرپرست تیم درمان، در توضیح اهمیت این دستاورد گفت: «روش TAVI گزینهای مناسب برای بیماران مسن یا افرادی است که عمل قلب باز برای آنها پرخطر محسوب میشود. انجام این عمل در ارومیه گام مهمی در ارتقای توان تخصصی شهر و ارائه خدمات پیشرفته قلب به بیماران استان است.»
وی بیان کرد : این روش درمانی که طی سالهای اخیر در مراکز پیشرفته پزشکی جهان جایگزین مناسبی برای جراحی باز در بیماران پرخطر شده، از طریق کاتتر و معمولاً از شریان فمورال انجام میشود و نیاز به بیهوشی طولانیمدت و برش قفسه سینه را از بین میبرد.
این موفقیت پزشکی، نقطه عطفی در خدمات درمانی ارومیه محسوب شده و میتواند مسیر جدیدی برای ارائه روشهای پیشرفته قلب و عروق در شمالغرب کشور ایجاد کند.