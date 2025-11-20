پخش زنده
تیم فوتسال دلسوختگان قم در گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور فردا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در دیداری از هفته ششم این رقابتها میزبان تیم کسری گرمدره است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دیدار تیم دلسوختگان اهل بیت و تیم کسری گرمدره از ساعت ۱۶ فردا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان آغاز میشود.
دلسوختگان از ۵ بازی گذشته خود، صاحب ۴ پیروزی و یک تساوی شده و با ۱۳ امتیاز در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاههای کشور ایستاده است و کسری گرمدره هم بدون امتیاز در قعر جدول گروه قرار گرفته است.