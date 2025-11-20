فردا نماینده قم به مصاف قعرنشین لیگ یک فوتسال ،کسری گرمدره می‌رود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دیدار تیم دلسوختگان اهل بیت و تیم کسری گرمدره از ساعت ۱۶ فردا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان آغاز می‌شود.

دلسوختگان از ۵ بازی گذشته خود، صاحب ۴ پیروزی و یک تساوی شده و با ۱۳ امتیاز در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور ایستاده است و کسری گرمدره هم بدون امتیاز در قعر جدول گروه قرار گرفته است.