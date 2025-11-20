موزه سینما به مناسبت «روز جهانی کودک» ویژه برنامه‌ای برای نمایش فیلم سینمایی «کلاه قرمزی و پسرخاله» برگزار کرد که همین موضوع باعث شد از کودکان و نوجوانان با طرح یک پرسش درباره فیلم‌های قدیمی و جدید مصاحبه کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این برنامه فرصتی فراهم کرد تا از نسل جدید بپرسیم «فیلم های قدیمی کودک و نوجوان بهتر است یا تولیدات فعلی ؟»که پاسخ های آنها، شاید برای سازندگان فیلم های کودک و نوجوان قابل تامل باشد.

احمد امین فرد گزارش می دهد:











