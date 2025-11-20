به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم سرخس، فریمان و دو بخش احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری شرکت عمران شهر جدید بینالود گفت: کلید این موفقیت، تخصیص زمین‌های ویلایی و توجه ویژه به سیاست‌های جوانی جمعیت بوده است.

سید احسان قاضی زاده هاشمی افزود: با وجود این موفقیت، اجرای این طرح در بسیاری از نقاط دیگر خراسان رضوی با کندی مواجه شده است که دلیل اصلی آن ضعف در هماهنگی‌های استانی و پیگیری لازم نداشتن در دوران استانداران مختلف است.

او ادامه داد: اگرچه در فریمان نیز نهضت مسکن آغاز شده، اما با توجه به حجم بالای متقاضیان، امکان تامین زمین برای سایت‌های جدید وجود ندارد و این موضوع نیازمند اقدام فوری اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن استان است.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، بینالود را قطب مهم قطعه‌سازی خواند و گفت: شهرک صنعتی بینالود ۹ هزار کارگر فعال دارد و وجود معادن مس غنی در قاسم‌آباد نیز زمینه را برای توسعه صنایع مس فراهم کرده است.

قاضی زاده گفت: با وجود جمعیت زیاد کارگری، ارتباط مناسبی بین بخش صنعت و حوزه مسکن ایجاد نشده و این مسئله نیازمند همکاری شرکت عمران شهر جدید بینالود با بخش صنعت است.

وی تصریح کرد: با پایان معافیت مالیاتی ایران‌خودرو در پایان امسال، انتظار می‌رود سهم مالیاتی این شرکت به استان برگردد.

به گفته او، این منابع می‌تواند برای توسعه طرح‌های زیرساختی شامل آماده‌سازی زمین، طرح‌های سلامت و ورزش و نوسازی بافت تاریخی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

قاضی زاده تصریح کرد: با حذف خط اتوبوسرانی بین مشهد و بینالود، تردد روزانه ۵۰ هزار نفر با مشکل مواجه شده که نیازمند راه‌حل فوری است.