جان باختن دو کودک بوشهر بر اثر غرق شدگی
مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر گفت: دو کودک در پارک ساحلی مرکز شهر بوشهر دچار غرق شدگی شده و جان باختند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر ابراهیم پارسا، مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر با اعلام جزئیات حادثه غرقشدگی اخیر در ساحل شهر بوشهر گفت: دو کودک در روز دوشنبه ۲۶ آبان در پارک ساحلی مرکز شهر (پارک تیوی) غرق شدند که متأسفانه با وجود تلاشهای انجام شده، یکی از آنان در همان روز حادثه و دیگری در روز ۲۸ آبان جان خود را از دست دادند.
وی افزود: قربانیان این حادثه تلخ دو برادر به نامهای علی و ابوالفضل بهادر بودهاند که یکی متولد ۱۳۹۶ و دیگری متولد ۱۳۹۹ بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر با ابراز نگرانی از تکرار چنین حوادثی در سواحل استان اظهار کرد: این حادثه بار دیگر ضرورت توجه جدی خانوادهها به مراقبت از فرزندان به ویژه در پارکهای ساحلی و اماکن مشابه را یادآوری میکند.
وی با اشاره به جهش نگرانکننده آمار مرگ بر اثر غرقشدگی در استان، گفت: در نیمه نخست امسال، ۲۶ نفر شامل ۲۴ مرد و ۲ زن در آبهای استان بوشهر جان خود را از دست دادند که این میزان نسبتبه مدت مشابه پارسال که ۱۰ نفر شامل ۹ مرد و یک زن بود، رشد قابل توجه ۱۶۰ درصدی را نشان میدهد.
دکتر پارست این رشد نگرانکننده را زنگ خطری جدی برای مسئولان و خانوادهها دانست و با هشدار نسبت به تداوم این روند، خواستار توجه جدی به آموزش همگانی، مراقبت خانوادهها و ساماندهی ایمنی سواحل شد تا از وقوع حوادث مشابه در ماههای آتی جلوگیری شود.