همایش فرهنگی ایل بیرانوند با هدف ترویج اتحاد، همدلی و اصلاح برخی رسوم در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، همایش فرهنگی ایل بیرانوند با شعار "نه به تیراندازی، آری به اتحاد" در خرم آباد برگزار شد.
بزرگان و جوانان ایل در این مراسم با امضای میثاقنامهای مشترک، بر پرهیز از تیراندازیهای غیر ضروری و همچنین حذف برگزاری شام و ناهار توسط خانوادههای معزا تأکیدکردند.
فرمانده انتظامی لرستان در این مراسم با قدردانی از بزرگان، ریشسفیدان و معتمدان ایل بیرانوند گفت: برگزاری این همایش که با هدف کاهش هزینهها، حذف آداب و رسوم غلط و تقویت آرامش و مسئولیتپذیری اجتماعی برگزار شده است، میتواند الگویی مؤثر برای دیگر مناطق استان و کشور باشد.
سردار هاشمی فر ابراز امیدواری کرد؛ این حرکت فرهنگی، چراغ راهی برای تمامی اقوام و عشایر غیور لرستان باشد تا با تدبیر و اتحاد، همواره شاهد جامعهای آرام، امن و متحد باشیم.