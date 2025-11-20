جلسه بررسی مهم‌ترین اولویت‌های حوزه مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه شهرستان آشتیان با حضور مهندس بیاتی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، مهندس شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی، فرماندار ویژه شهرستان، معاونین و مدیران مربوطه برگزار شد.

اولویت‌های توسعه آشتیان در دستور کار؛ دیدار نماینده مجلس و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، این نشست تخصصی با هدف تسریع در روند اجرایی پروژه‌های شهرستان و تعیین مسیر‌های اعتباری پیش رو برگزار گردید.

در ابتدای جلسه، فرماندار آشتیان با اشاره به اهمیت پویایی توسعه زیرساخت‌ها، بر ضرورت توجه ویژه به تکمیل طرح‌های عمرانی و خدماتی نیمه‌تمام تأکید کرد و خواستار تأمین اعتبارات پایدار برای پروژه‌های حیاتی شهرستان شد.

سپس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گزارشی جامع از وضعیت اعتبارات جاری استان و برنامه‌های آتی ارائه داد.

وی در سخنان خود اظهار داشت: «برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی صحیح بر اساس نیاز‌های واقعی مردم و تمرکز بر پروژه‌هایی که بیشترین اثرگذاری را در توسعه متوازن شهرستان دارند، کلید موفقیت در تخصیص منابع خواهد بود.»

در ادامه، کارشناسان حاضر در جلسه به بررسی دقیق و کارشناسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهکار‌های پیش رو پرداختند که محور‌های اصلی آن شامل موارد زیر بود:

* تخصیص اعتبارات عمرانی و تملک دارایی‌ها: نحوه جذب و توزیع مؤثر اعتبارات تملک دارایی‌ها.

* پیشبرد پروژه‌های زیرساختی: تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص برای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی.

* تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام: یافتن منابع مالی جدید برای پروژه‌هایی که نیازمند تخصیص مجدد بودجه هستند.

* بهبود فرایندها: ارتقاء فرایند برنامه‌ریزی، نظارت دقیق‌تر و افزایش شفافیت مالی در اجرای پروژه‌ها.

* راهکار‌های افزایش بهره‌وری: بحث پیرامون افزایش بهره‌وری منابع در پروژه‌های جاری شهرستان.



