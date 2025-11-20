اولویتهای توسعه آشتیان در دستور کار؛ دیدار نماینده مجلس و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
جلسه بررسی مهمترین اولویتهای حوزه مدیریت برنامهریزی و بودجه شهرستان آشتیان با حضور مهندس بیاتی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، مهندس شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی، فرماندار ویژه شهرستان، معاونین و مدیران مربوطه برگزار شد.
در ابتدای جلسه، فرماندار آشتیان با اشاره به اهمیت پویایی توسعه زیرساختها، بر ضرورت توجه ویژه به تکمیل طرحهای عمرانی و خدماتی نیمهتمام تأکید کرد و خواستار تأمین اعتبارات پایدار برای پروژههای حیاتی شهرستان شد.
سپس، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی گزارشی جامع از وضعیت اعتبارات جاری استان و برنامههای آتی ارائه داد.
وی در سخنان خود اظهار داشت: «برنامهریزی دقیق، اولویتبندی صحیح بر اساس نیازهای واقعی مردم و تمرکز بر پروژههایی که بیشترین اثرگذاری را در توسعه متوازن شهرستان دارند، کلید موفقیت در تخصیص منابع خواهد بود.»
در ادامه، کارشناسان حاضر در جلسه به بررسی دقیق و کارشناسی مهمترین چالشها و راهکارهای پیش رو پرداختند که محورهای اصلی آن شامل موارد زیر بود:
* تخصیص اعتبارات عمرانی و تملک داراییها: نحوه جذب و توزیع مؤثر اعتبارات تملک داراییها.
* پیشبرد پروژههای زیرساختی: تدوین برنامه زمانبندی مشخص برای پروژههای زیرساختی و خدماتی.
* تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام: یافتن منابع مالی جدید برای پروژههایی که نیازمند تخصیص مجدد بودجه هستند.
* بهبود فرایندها: ارتقاء فرایند برنامهریزی، نظارت دقیقتر و افزایش شفافیت مالی در اجرای پروژهها.
* راهکارهای افزایش بهرهوری: بحث پیرامون افزایش بهرهوری منابع در پروژههای جاری شهرستان.
در پایان نشست، مقرر شد که جمعبندی نهایی نیازهای شهرستان به صورت مستند تهیه شود. پیگیریهای لازم جهت تأمین اعتبارات موردنیاز از طریق ظرفیتهای استانی و ملی، به صورت مشترک و با اولویت بالا توسط نماینده مردم منطقه، فرمانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی در دستور کار قرار گیرد تا روند توسعه شهرستان شتاب بیشتری بگیرد.