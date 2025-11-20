پخش زنده
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی روندطرحهای راهسازی و عمران شهری بوکان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی در سفر به بوکان از پروژههای عمرانی مهم این شهرستان شامل تعریض و بهسازی محور میاندوآب - بوکان، اجرای کنارگذر بوکان و نیز پروژههای شهرداری بازدید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی در حاشیه این بازدیدها ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای خدماترسان و دستگاه قضایی، گفت: بخش مهمی از این پروژهها تا پایان سال تکمیل شده و با جابهجایی صنوف آلاینده، تحولی قابل توجه در سیمای شهری بوکان رقم خواهد خورد.
با تکمیل این پروژهها، ایمنی تردد در محور اصلی افزایش یافته و بار ترافیک شهری بهطور محسوسی کاهش مییابد.
در این بازدیدها روند احداث دو پل ۱۰۰ متری بر روی سیمینهرود، ساختمان پنجطبقه جدید شهرداری و همچنین مجتمع خرید و فروش و تعمیرگاههای متمرکز خودرو بررسی شد.