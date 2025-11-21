به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: بیش از ۴۲ هزار دستگاه خودرو با ۴۸ هزار راننده در ناوگان حمل و نقل بار استان اصفهان فعالیت می‌کنند که نزدیک به ۱۰ درصد از ناوگان حمل بار کشور را شامل می‌شوند.

فرزاد دادخواه،تعداد ناوگان و رانندگان استان را در حال افزایش، اما تعداد بار‌ها را در حال کاهش بیان کرد و افزود: تعداد ناوگان حمل بار این استان از ۳۳ هزار دستگاه در پنج سال گذشته به بیش از ۴۲ هزار دستگاه رسیده است.

وی با بیان اینکه واردات ناوگان باری آزاد و به شدت در حال افزایش است، افزود: بخشی از کم باری ناشی از کاهش تولید و ناترازی برق است، اما بحث اصلی بعلت افزایش تعداد ناوگان است که مسائل و مشکلاتی را بوجود آورده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه در استان پهناور اصفهان وجود دارد و یک‌هزار معدن فعال و صنایع بزرگی، چون فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، هفت کارخانه سیمان و بیش از ۸۰ هزار کارگاه در این استان مستقر است، افزود: روزانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد در راه‌های اصلی استان ثبت می‌شود.

فرزاد دادخواه با اشاره به وضعیت خرابی راه‌های این استان، گفت: تردد ناوگان بویژه با تناژ اضافه، خسارت بسیار سنگینی به راه‌ها وارد می‌کند.

وی افزود: لکه گیری و روکش آسفالت هر یک کیلومتر از راه‌ها ۴۰ میلیارد ریال هزینه بدنبال دارد.

دادخواه با بیان اینکه اعتبارات راه‌های فرعی و روستایی، استانی است، گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها، اعتبارات استانی به هیچ وجه جوابگوی نگهداری راه‌ها نیست.

استان اصفهان از نظر تعداد شرکت حمل و نقل بار، پایانه حمل بار و مسافر و آموزش کاربران حمل‌ونقل، رتبه اول کشور را دارد.

۴۵۹ شرکت حمل‌ونقل بار، ۶ پایانه حمل بار، ۲۶ پایانه حمل مسافر، هشت مرکز مکانیزه معاینه فنی و ۴۳ مجتمع بین‌راهی نیز در سراسر استان اصفهان فعالیت می‌کنند.