دو کتاب تاپای جان و برای ایران؛ روایت ۱۲ روز ایثار و فداکاری امدادگران هلال‌احمر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سمیرا فراهانی نویسنده گفت: این دو کتاب برگرفته از روایت‌های امدادگران هلال‌احمر از ١٢ روز رشادت و ایثار در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران منتشر شد.

وی افزود: کتاب تاپای جان و برای ایران از مجموعه روایت‌های خاص امدادگران هلال‌احمر از ١٢ روز رشادت و ایثار در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران و امدادرسانی به هموطنان در محل‌های وقوع حملات، نگارش شده است.

مخاطبان می‌توانند جهت دریافت فایل PDF کتاب‌ها به سایت جمعیت هلال احمر کشور بخش رویداد ملی مخاطب من مراجعه کنند.