اعزام هواپیمای ایلوشن برای مهار آتش الیت
هواپیمای ایلوشن با حجم ۴۰ تن آب برای مهار آتش سوزی جنگلهای مرزن آباد در راه مازندران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران با حضور میدانی در محل آتش سوزی از اعزام هواپیمای ایلوشن با به مازندران خبر داد و گفت: این اقدام، نقطه عطفی در عملیات مهار آتشسوزی جنگلهای مرزنآباد خواهد بود.
مهدی یونسی رستمی افزود: با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای انجامشده، هواپیمای ایلوشن مجهز به ظرفیت حمل ۴۰ تن آب در حال حرکت به سمت مازندران است و بهزودی در عملیات اطفای حریق جنگلهای مرزنآباد به کار گرفته خواهد شد.
او ادامه داد: این هواپیما با توان بالای خود میتواند نقش تعیینکنندهای در کنترل سریعتر آتش داشته باشد و امیدها برای مهار کامل حریق را افزایش دهد.
استاندار مازندران گفت: علاوه بر این، حضور بالگردهای فعال در منطقه و رایزنی برای اعزام تجهیزات بیشتر نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان در حفاظت از جنگلهای ارزشمند مازندران است.
مهدی یونسی رستمی افزود: با این حجم از امکانات و همکاری گسترده نیروهای امدادی، چشمانداز مهار آتشسوزی روشنتر از گذشته است و مردم میتوانند امیدوار باشند که جنگلهای مرزنآباد بهزودی از خطر جدی خارج شود.