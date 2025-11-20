بازدید میدانی وزیر اقتصاد از گمرک و پایانه مرزی جلفا
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بازدید میدانی از گمرک و پایانه مرزی جلفا با رانندگان کامیونهای حمل بار حاضر در این پایانه مرزی گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مدنی زاده در جریان سفر یک روزه به آذربایجان شرقی و در بازدید میدانی از گمرک و پایانه مرزی جلفا ضمن گفتگو با رانندگان خودروهای سنگین و حمل بار سئوالاتی در خصوص نحوه عملکرد گمرک و پایانه مرزی و میزان رضایت آنها مطرح کرد که بیشتر حاضرین از عملکرد این گمرک اعلام رضایت کردند.