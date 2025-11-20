بازدید میدانی وزیر اقتصاد از گمرک و پایانه مرزی جلفا

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بازدید میدانی از گمرک و پایانه مرزی جلفا با رانندگان کامیون‌های حمل بار حاضر در این پایانه مرزی گفتگو کرد.