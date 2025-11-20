خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ مراسم سوگواره یاس نبوی هم‌زمان با نخستین کنگره بزرگ فاطمیون و آئین بزرگداشت شهدای زن استان ایلام، با حضور دو شهید گمنام در حرم مطهر امام زاده علی‌صالح (ع) برگزار شد.

این برنامه با هدف تبیین جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) و پاسداشت مقام والای شهدای زن استان ایلام برگزار شده است.

در این مراسم باشکوه، دو شهید گمنام به‌عنوان میهمانان ویژه مورد استقبال مردم و خانواده‌های شهدا قرار گرفتند و فضای معنوی ویژه‌ای به برنامه بخشیدند، اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا در این آیین حضور یافته‌اند.