دانش آموز شاهیندژی موفق به کسب رتبه برتر کشوری درمسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در مشهد مقدس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهراد بهشتی از شهرستان شاهیندژ، نماینده شایسته آذربایجان غربی، موفق به کسب رتبه اول کشوری رشته انشای نماز در چهل وسومین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز در مشهد مقدس شد.
در مراسم اختتامیه این مسابقات که در پایان اردویی دو روزه در مشهد برپا شد از بر گزیدگان چهل و سومین دوره مسابقات قرآن عترت و نماز فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور در مرکز همایشهای آستان قدس رضوی تجلیل شد.
دویست و هشتاد و پنج نفر از دانش آموزان و فرهنگیان منتخب سراسر کشور در این مراسم حضور یافتند.