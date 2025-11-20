دستگیری راننده کامیون متخلف حمل فاضلاب
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از دستگیری راننده کامیونی خبر داد که فاضلاب شهری را در محیط زیست تخلیه میکرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عبدالرحمن مرادزاده بیان کرد: درپی دریافت گزارشی مبنی بر تخلف کامیون حمل فاضلاب و تخلیه فاضلاب در محیط زیست عسلویه، با دستور دادستان محترم شهرستان، متخلف با همکاری عوامل انتظامی دستگیر شد.
وی ادامه داد: از طرف اداره حفاظت محیطزیست عسلویه شکواییهای مبنی بر آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی تقدیم مرجع قضایی شد و روند رسیدگی به پرونده آغاز شده است و متخلف نیز با دستور دادستان برای طی روند قضایی به زندان منتقل شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با تاکید حفاظت از محیط زیست، یادآور شد: کلیه واحدهای صنعتی تولید و خدماتی موظف به مدیریت فاضلاب انسانی مطابق ضوابط و شیوه نامههای مربوط هستند و با متخلفان طبق قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: تولید فاضلاب و مدیریت آن یکی از معضلات ریشهای مناطق صنعتی است که علاوه بر تولید فاضلاب در واحدهای مربوط، باعث افزایش فاضلاب در شهرها و سایر سکونتگاهها میشود که نیازمند نگاهی جامع و کلان نگر در محدوده پارس جنوبی است.
مرادزاده گفت: با ساخت تصفیه خانه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس امیدواریم بخش زیادی از فاضلابهای سرگردان در منطقه به زودی بهصورت متمرکز مدیریت شوند.