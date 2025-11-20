میز خدمت تخصصی صنعت، معدن و تجارت برای رسیدگی به مشکلات صنایع شهرستان مبارکه با حضور مسئولان برگزار شد.

برگزاری میز خدمت تخصصی صنعت، معدن و تجارت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار مبارکه گفت: این نشست، با هدف ایجاد ارتباط مستقیم، شفاف و بی‌واسطه میان صنعتگران و نهاد‌های خدمات‌رسان، در جهت تحقق شعار سرمایه گزاری برای تولید، برپاشد.

محمدرضا عسگریان در ادامه افزود: در حال حاضر مهمترین مشکلات صنایع شهرستان، طولانی بودن روند تخصیص ارز، کمبود نقدینگی و ناترازی‌های انرژی به خصوص گاز در فصل سرما است که در این جلسه قول رسیدگی به آنها داده شد.

وی همچنین تصریح کرد: جلسات ستاد تسهیل در شهرستان برای برطرف کردن مشکلات صنایع به صورت منظم برگزار می‌شود که با همراهی و همکاری همه‌ی دستگاه‌های مسئول، ۹۰ درصد از آنها عملیاتی شده است.