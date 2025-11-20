به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم از دستگیری ۲ سارق کابل برق در حین سرقت خبرداد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیس به ۶ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگمحمودرضا صادقی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم برق در شهرستان سمیرم، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم افزود: مأموران پاسگاه چهار راه، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود ۲ سارق را در حال سرقت کابل‌های برق مشاهده و در عملیاتی ضربتی آن‌ها را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشف ۳۶۰ متر کابل برق مسروقه و آلات و ادوات سرقت از متهمان گفت: متهمان در تحقیقات اولیه به ۶ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند که با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.