به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ علی اسدالهی گفت: با هدف حفظ منابع طبیعی و مبارزه با شکار غیر مجاز، مأموران انتظامی الیگودرز سه شکارچی متخلف را در منطقه کوهستانی پشتکوه ذلقی این شهرستان دستگیر کردند.

وی افزود: از متهمان علاوه بر لاشه دو رأس بز کوهی، تعداد ۳ قبضه سلاح جنگی و شکاری نیز کشف شد.

به گفته فرمانده انتظامی الیگودرز، پرونده متهمان تکمیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سرهنگ اسدالهی اظهار کرد: پلیس قاطعانه با هرگونه تخلف در حوزه محیط زیست و شکار غیر مجاز برخورد خواهد کرد.