آخرین وضعیت بازار آذربایجان غربی در حوزه‌های تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، روند قیمت‌ها، وضعیت انبارها، حمل‌ونقل و شبکه توزیع بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه کارشناسی کارگروه تنظیم بازار آذربایجان‌غربی به ریاست معاون بازرگانی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های صنفی و کارشناسان تخصصی برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت بازار استان در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، روند قیمت‌ها، وضعیت انبارها، حمل‌ونقل و شبکه توزیع بررسی شد. اعضای جلسه ضمن ارائه گزارش میدانی از شرایط موجود، به طرح حساسیت‌ها و چالش‌ها در مسیر تأمین و توزیع کالا پرداختند.

در پایان جلسه، مقرر شد دستگاه‌های مرتبط ضمن افزایش هماهنگی، برنامه‌های نظارتی و عملیاتی خود را برای مدیریت بازار در روز‌های پیش‌رو تقویت کرده و نتیجه اقدامات به‌صورت مستمر به دبیرخانه کارگروه اعلام شود.