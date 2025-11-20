پخش زنده
در نخستین روز از هفته بسیج، رژه خودرویی و موتوری و مراسم غبارروبی مزار شهدا در کدکن تربت حیدریه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی این مراسم عصر امروز، پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولین محلی، اعضای بسیج و خانوادههای معظم شهدا از محل میدان عطار کدکن به سمت گلزار شهیدان این شهر برگزار شد.
شرکتکنندگان در این رژه، پرچمهای پرافتخار ایران اسلامی و پلاکاردهایی در گرامیداشت هفته بسیج و تکریم شهیدان در دست داشتند.
آنان پس از رژه خودرویی، با حضور بر مزار مطهر شهدا، به غبارروبی و عطرافشانی قبور این عزیزان پرداختند و با قرائت فاتحه، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.