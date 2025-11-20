پخش زنده
امروز: -
هوای شهرهای ارومیه، مهاباد و شاهیندژ امروز پنجشنه ۲۹ آبان ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی با اشاره به دادههای ایستگاههای سنجش آلودگی هوا گفت: شاخص کیفیت هوا در ارومیه ۱۰۸ و در گروه ناسالم برای گروههای حساس، در شاهیندژ این شاخص ۱۱۱ و در مهاباد ۱۵۶ و در وضعیت ناسالم برای همه گروهها قرار دارد.
سعید موسوی افزود: اصلیترین عامل آلودگی، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که به دلیل وارونگی دما، پایداری جوی، استفاده از خودروهای فرسوده، دود ناشی از سوخت کارخانهها و دودکشهای منازل ایجاد میشود.
موسوی توصیه کرد: افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیتهای خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز مدت زمان فعالیتهای طولانی یا سنگین در خارج از منزل را کاهش دهند.
وی، همچنین برضرورت مشارکت عمومی درکاهش آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، فعالیتهای عمرانی و هر اقدامی که منجر به افزایش آلودگی شود، ممنوع است و شهروندان باید از انجام چنین فعالیتهایی خودداری کنند.
موسوی، با اشاره به راهکارهای کاهش آلودگی هوا افزود: کاهش استفاده از خودروهای شخصی، بهرهگیری ازحمل و نقل عمومی، دقت درسوختگیری و جلوگیری از سرریز سوخت، همچنین کنترل فعالیت واحدهای صنعتی آلاینده باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.
موسوی، بر تشدید برخورد با خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی خودرو و اطلاع رسانی پلیس راهور در خصوص عدم تردد خودروهای تک سرنشین و استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی تأکید کرد.