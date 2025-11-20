به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا گفت: شاخص کیفیت هوا در ارومیه ۱۰۸ و در گروه ناسالم برای گروه‌های حساس، در شاهیندژ این شاخص ۱۱۱ و در مهاباد ۱۵۶ و در وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها قرار دارد.

سعید موسوی افزود: اصلی‌ترین عامل آلودگی، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که به دلیل وارونگی دما، پایداری جوی، استفاده از خودرو‌های فرسوده، دود ناشی از سوخت کارخانه‌ها و دودکش‌های منازل ایجاد می‌شود.

موسوی توصیه کرد: افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز مدت زمان فعالیت‌های طولانی یا سنگین در خارج از منزل را کاهش دهند.

وی، همچنین برضرورت مشارکت عمومی درکاهش آلودگی هوا تأکید کرد و گفت: روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، فعالیت‌های عمرانی و هر اقدامی که منجر به افزایش آلودگی شود، ممنوع است و شهروندان باید از انجام چنین فعالیت‌هایی خودداری کنند.

موسوی، با اشاره به راهکار‌های کاهش آلودگی هوا افزود: کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، بهره‌گیری ازحمل و نقل عمومی، دقت درسوخت‌گیری و جلوگیری از سرریز سوخت، همچنین کنترل فعالیت واحد‌های صنعتی آلاینده باید مورد توجه شهروندان قرار گیرد.

موسوی، بر تشدید برخورد با خودرو‌های دودزا و بدون معاینه فنی خودرو و اطلاع رسانی پلیس راهور در خصوص عدم تردد خودرو‌های تک سرنشین و استفاده از خودرو‌های حمل و نقل عمومی تأکید کرد.