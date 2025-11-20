تعداد بالگرد‌های اطفای حریق الیت به ۶ فروند رسید

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران که از صبح امروز مشغول بازدید از طرح‌های عمرانی و زیست‌محیطی شرق مازندران بود، پس از اطلاع از شعله‌ور شدن دوباره آتش در جنگل‌های الیت چالوس، بازدید‌های خود را نیمه‌کاره رها کرد و به سمت این شهرستان حرکت کرد.

قرار است جلسه ویژه ستاد مدیریت بحران با حضور استاندار و مسئولان اجرایی در روستای الیت برگزار شود.

۵ روز از آغاز آتش‌سوزی در جنگل الیت چالوس میگذرد و در این مدیریت تیم بحران استانداری با ایجاد گروهی متشکل از ۳ استان و مجهز به چند بالگرد به مدیریت یونسی تمام تلاش خود را برای فرونشاندن آتش‌سوزی به‌کار گرفتند.





در سومین روز حریق جنگل‌های الیت مرزن‌آباد چالوس و با توجه به مساعد شدن شرایط آب و هوایی، دو فروند بالگرد هوانیروز و هوا فضای سپاه در چند عملیات با برداشت آب از دریاچه «ولشت» اقدام به خاموش کردن آتش کردند.





در نهایت با تلاش شبانه روزی دیروز موفق شدند وسعت آتش‌سوزی را در یک هکتار محدود نمایند، اما امروز با وزش باد‌های شدید، مجددا شاهد شعله‌ور شدن آتش و گسترش آن بودیم.





تابحال ۴جلسه ویژه در این زمینه برگزار شده و تمام امکانات لازم از نیروی انسانی تا ادوات لجستیکی در اختیار گروه قرار گرفته، اما سطح شیب‌دار، بدی آب و هوا و مناطق صعب‌العبور موجب دشواری فراوان در مهار آتش شده است.