پخش زنده
امروز: -
مسائل و مشکلات واحد در حال ساخت تولیدکننده روغن موتور و انواع رونکارها و روغن ترمز در بوکان بررسی و پیگیری های لازم اعمال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در جریان سفر کاری خود به شهرستان بوکان، از واحد تولید روغن موتور در حال احداث بازدید و برای تکمیل سریع این واحد؛ تسهیلات بانکی مورد نیاز واحد را از بانک عامل استان پیگیری کرد. این شرکت بهعنوان یکی از واحدهای صنعتی تازهتأسیس در حوزه تولید روغن موتور و انواع رونکارها و روغن ترمز فعالیت خواهد نمود.
در این بازدید، به مشکلات موجود در مسیر راهاندازی خط تولید اشاره شده و مهمترین چالش مطرحشده، دریافت تسهیلات بانکی برای خرید ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز آغاز تولید بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر اهمیت حمایت از صنایع نوپا، اعلام کرد که موضوع تأمین مالی و تسهیلات بانکی برای این واحد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سخاوت خیرخواه افزود: حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، بهویژه در حوزه صنایع شیمیایی و نفتی و پاروشیمی، میتواند نقش مهمی در توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه ایفا کند.